Беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил США провел разведывательный полет вдоль российской границы. Дрон поднялся в воздух с итальянской авиабазы Сигонелла и несколько часов кружил вдоль побережья Крыма.

Беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил США провел разведывательный полет вдоль российской границы. Дрон поднялся в воздух с итальянской авиабазы Сигонелла и несколько часов кружил вдоль побережья Крыма, сообщает агентство "Интерфакс".После этого RQ-4A переместился в Грузию и из ее воздушного пространства наблюдал за территориями России, Абхазии и Южной Осетии. Журналисты уточняют, что беспилотник не подлетал ближе 10-20 километров к границе.Ранее в этом же регионе были замечены американский разведывательный самолет RC-135W и пара патрульных P-8A Poseidon флота США.Еженедельный отчет об основных показателях деятельности Вооруженных Сил РоссииПодробности и другие материалы в свежем номере газеты «Красная звезда»: https://t.co/VdIVwGeMLl#Минобороны #Инфографика #ВСРФзанеделю pic.twitter.com/xWSylUnDjs— Минобороны России (@mod_russia) June 26, 2020Всего за минувшие 7 дней российские силы противовоздушной обороны России засекли у границ страны 35 самолетов-шпионов и 6 дронов. Дежурным истребителям пришлось 19 раз вылетать на перехват иностранных разведчиков, которые слишком близко подходили к российскому воздушному пространству.