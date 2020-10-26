Огонь тушили буквально с утра до вечера.

Для спасательных служб утро воскресенье началось рано. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, в 06-13 поступил звонок о пожаре в сельском клубе в Александровском районе, в деревне Бухары. Огонь охватил помещения на площади 40 кв. м.Около двух часов после полудня во Владимире загорелись сараи в подвале во многоквартирном доме № 16А на ул. Кирова. Жителей пришлось эвакуировать из-за дыма. Четверых из них пришлось подключать к дыхательным аппаратам пожарных. Ещё 21 человек, включая 6 детей, вышли на свежий воздух сами.Еще один многоквартирный дом тушили после вочьми вечера в Юрьев-Польском. Из здания, расположенного по адресу пер. Промышленный, д.16, срочно эвакурировали жителей.