Они приехали в областной центр для организации «тайников-закладок» с запрещенными веществами.

Сотрудники полиции задержали во Владимире четверых граждан, подозреваемых в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.По имеющейся информации, жители Вологодской области, 39 и 47 лет, а также жители Ярославской области, 20 и 23 лет, приехали во Владимир для организации «тайников-закладок» с запрещенными веществами.В мобильных телефонах задержанных оперативники обнаружили фотографии участков местности, на одном из которых в дальнейшем изъяли сверток с наркотическим веществом синтетического происхождения. Также в ходе досмотра обнаружены 25 полимерных пакетов с аналогичным содержимым.Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков превысила 28,5 грамма.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками УНК устанавливаются каналы приобретения запрещенных веществ, проводится проверка на причастность подозреваемых к ранее совершенным аналогичным преступлениям.