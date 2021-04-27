По инкриминируемой статье ему грозит до семи лет тюрьмы.

В Судогде под суд отправится местный житель, который по пьяни спровоцировал ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В ходе расследования выяснилось, что вечером 18 сентября 2020 года пьяный мужчина 1983 года рождения находился за рулём «Renault Scenic». Водитель ехал по трассе у деревни Мостищи превышая скорость. Обгоняя двигающийся впереди автомобиль, он совершил лобовое столкновение с «ВАЗ-21723». В салоне отечественного авто находились трое пассажиров, среди которых были двое детей - 2016 и 2018 годов рождения.В результате ДТП четырёхлетний мальчик получил телесные повреждения, которые позднее были охарактеризованы как тяжкий вред здоровью.Как сообщает пресс-служба надзорного органа, заместителем прокурора Судогодского района в отношении нарушителя утверждено обвинительное заключение. Дело рассмотрит Судогодский районный суд.По инкриминируемой статье ему грозит до семи лет тюрьмы.