Российские истребители Су-35 действовали непрофессионально и небезопасно при перехвате разведывательного самолета P-8A, утверждает пресс-служба Военно-морских сил США. Американцы добавляют, что это уже третий подобный случай за два месяца.BREAKING: Another unsafe #Russian intercept of #USNavy Navy P-8 in international airspace above the Mediterranean Sea. This marks the third in two months. We expect nothing less than professional & safe interactions.https://t.co/t9Z61t9hJW— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 26, 2020Инцидент произошел 26 мая над Средиземным морем. Пара российских Су-35, по мнению американцев, слишком близко подлетели к P-8A и мешали ему безопасно маневрировать. ВМФ США призвало россиян выполнять международные стандарты во время полетов над нейтральными водами.Стоит отметить, что ранее российские военные сообщали о перехвате американских разведывательных самолетов P-8A над Средиземным морем. ВКС РФ объяснили, что американцы двигались в сторону российских военных объектов в Сирии – Хмеймим и Тартус. Как только разведчики флота США меняли курс, истребители прекращали их сопровождение.