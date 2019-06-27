Ресурсы предоставляли техническую возможность доступа к запрещенной законом информации неограниченному кругу лиц

Ресурсы предоставляли техническую возможность доступа к запрещенной законом информации неограниченному кругу лицСуздальская межрайонная прокуратура выявила 11 сайтов, содержащих запрещенную в Российской Федерации информацию.Так, например, специалисты ведомства обнаружили 3 сайта по продаже электроудочек для незаконной ловли рыбы, 2 сайта по продаже водительских прав, 5 сайтов по приобретению алкогольной продукции и сайт по продаже миграционных карт.Все ресурсы заблокировали.