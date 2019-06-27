Защитник амстердамского Аякса Маттейс де Лигт договорился о личном контракте с туринским Ювентусом. Зарплата 19-летнего футболиста, соглашение с которым рассчитано на пять лет, составит 12 миллионов евро в год.

Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс де Лигт договорился о личном контракте с туринским "Ювентусом". Зарплата 19-летнего футболиста, соглашение с которым рассчитано на пять лет, составит 12 миллионов евро в год.Как сообщает Sports.ru, чтобы завершить сделку, руководству "Старой синьоры" необходимо договориться с представителями "Аякса" о продаже защитника.Ранее стало известно, что Маттейс де Лигт отказался переходить в испанскую "Барселону". Футболиста не устроило финансовое предложение сине-гранатовых.