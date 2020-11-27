Сотрудники регионального следственного управления СК РФ просят граждан оказать содействие в установлении личности женщины.

Сотрудники регионального следственного управления СК РФ просят граждан оказать содействие в установлении личности женщины.В производстве Фрунзенского межрайонного следственного отдела находится уголовное дело по факту обнаружения недалеко от деревни Зелени Суздальского района обгоревшего тела женщины.В результате проведения экспертизы установлен ее прижизненный облик.Приметы: предполагаемый возраст около 50 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, на момент обнаружения была в зеленой куртке «Adidas».Просим граждан, которые обладают какой-либо информацией о личности пострадавшей, сообщить ее следствию по телефонам: (4922) 47-29-12, 8-980-686-90-98.