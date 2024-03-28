Жители Владимирской области за прошедшую неделю перечислили мошенникам более 27 миллионов...

Жители Владимирской области за прошедшую неделю перечислили мошенникам более 27 миллионов рублейЗа прошедшую неделю сотрудниками полиции зарегистрировано 57 преступлений в отношении местных жителей по факту мошенничества.Потерпевшие лишились более 27 миллионов рублей.Несмотря на регулярное информирование населения о необходимости критически подходить к звонкам незнакомцев, кем бы они ни представлялись, граждане по-прежнему попадаются на уловки мошенников."Так, 22 марта злоумышленник позвонил молодой жительнице Собинского района и заставил ее перечислить ему 3,5 миллиона рублей. Действовал по уже известной схеме. Звонок в популярном мессенджере от «сотрудника банка». Предлог - «сохранность денежных средств». Уведомив, что неизвестные пытаются получить доступ к сбережениям, «сотрудник банка» навязчиво убеждал местную жительницу в необходимости как можно быстрее перевести все имеющиеся на счетах деньги на «безопасный счет». В итоге, следуя указанию афериста, девушка лишилась всех денег. Злоумышленник, предсказуемо, на связь больше не выходил", - рассказывают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В аналогичной ситуации оказалась жительница Коврова, которая 20 марта перевела мошенникам 690 000 рублей. Житель Владимира по вышеуказанной схеме лишился 1 400 000 рублей, а житель Юрьев-Польского - более 1 200 000 рублей.По всем фактам мошенничества возбуждены и расследуются уголовные дела.Сотрудники УМВД России по Владимирской области предупреждают:- не доверяйте звонкам с неизвестных номеров, всегда проверяйте поступившую информацию по телефонам, указанным на официальных сайтах;- не следуйте инструкциям незнакомцев;- не устанавливайте на телефоны неизвестные мобильные приложения;- не сообщайте никому приходящие в СМС коды для подтверждения операций.Фото: freepik.com