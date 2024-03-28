Жители Владимирской области за прошедшую неделю перечислили мошенникам более 27 миллионов...
Жители Владимирской области за прошедшую неделю перечислили мошенникам более 27 миллионов рублей
За прошедшую неделю сотрудниками полиции зарегистрировано 57 преступлений в отношении местных жителей по факту мошенничества.
Потерпевшие лишились более 27 миллионов рублей.
Несмотря на регулярное информирование населения о необходимости критически подходить к звонкам незнакомцев, кем бы они ни представлялись, граждане по-прежнему попадаются на уловки мошенников.
"Так, 22 марта злоумышленник позвонил молодой жительнице Собинского района и заставил ее перечислить ему 3,5 миллиона рублей. Действовал по уже известной схеме. Звонок в популярном мессенджере от «сотрудника банка». Предлог - «сохранность денежных средств». Уведомив, что неизвестные пытаются получить доступ к сбережениям, «сотрудник банка» навязчиво убеждал местную жительницу в необходимости как можно быстрее перевести все имеющиеся на счетах деньги на «безопасный счет». В итоге, следуя указанию афериста, девушка лишилась всех денег. Злоумышленник, предсказуемо, на связь больше не выходил", - рассказывают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
В аналогичной ситуации оказалась жительница Коврова, которая 20 марта перевела мошенникам 690 000 рублей. Житель Владимира по вышеуказанной схеме лишился 1 400 000 рублей, а житель Юрьев-Польского - более 1 200 000 рублей.
По всем фактам мошенничества возбуждены и расследуются уголовные дела.
Сотрудники УМВД России по Владимирской области предупреждают:
- не доверяйте звонкам с неизвестных номеров, всегда проверяйте поступившую информацию по телефонам, указанным на официальных сайтах;
- не следуйте инструкциям незнакомцев;
- не устанавливайте на телефоны неизвестные мобильные приложения;
- не сообщайте никому приходящие в СМС коды для подтверждения операций.
Фото: freepik.com