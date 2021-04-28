Одни рейсы возобновляются, другие - отменяются.

Одни рейсы возобновляются, другие - отменяются.С 26 апреля 2021г. в соответствии с указом губернатора Владимирской области от 17.03.2020г. №38 на период ограничительных мер перевозчиком отменяются заезды в г.Судогда рейсов по маршруту "Красная Горбатка- Владимир" при движении как в прямом так и в обратном направлениях, сообщает Владимирский автовокзал.Также 29 апреля 2021г. возобновляется движение автобусов по маршруту "Владимир - Петушки" отправлением от Владимирского автовокзала в 08:50 и 16:45, а также от остановочного пункта г.Петушки в 11:45 и 18:30. Движение автобусов будет производиться ежедневно.С 14 мая 2021г. изменяется расписание по маршруту "Н.Новгород -Владимир": отменяются рейсы с отправлением от Вязниковской автостанции в 19:10 по пн, пт, сб, вс и вводятся рейсы в 17:25 по этим же дням недели.Фото