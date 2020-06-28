Традиционный праздник выпускников школ Алые паруса прошел в Санкт-Петербурге в режиме телетрансляции. В этом году он стал финальным мероприятием Всероссийского выпускного вечера.

Традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в режиме телетрансляции. В этом году он стал финальным мероприятием Всероссийского выпускного вечера.Ежегодно праздник выпускников в Северной столице посещают свыше 1 миллиона человек. Впервые праздник "Алые паруса" организовали для школьников Ленинграда в 1968 году. Затем традиция была прервана и вновь возобновлена в 2005 году при поддержке администрации Петербурга. В этом году с целью обеспечения эпидемической безопасности жителей города было принято решение провести выпускной без зрителей, сообщает ТАСС.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по традиции обратился к выпускникам с напутственным словом, пожелав им счастья и напомнив слова писателя Александра Грина: "Истина в том, чтобы делать чудеса своими руками".В этом году сценарий праздника посвятили творчеству автора повести "Алые паруса", писателя Александра Грина, в честь 140-летия со дня его рождения. Режиссер Василий Бархатов стал автором сценария и постановщиком концертной части представления.Маршрут брига "Россия" под алыми парусами был на этот раз необычным: впервые бриг прошел не по Неве, а по Финскому заливу, появившись на фоне ярких фейерверков и красочного пиротехнического шоу. Одновременно на специально сконструированной сцене шел концерт российских исполнителей, таких как Дима Билан, Вера Брежнева, Rasa, репер ST, IOWA и других.Полностью праздник "Алые паруса" транслировался на "Пятом канале", и все федеральные каналы показали его кульминацию.