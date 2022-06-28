После сноса собственникам недвижимости необходимо будет дождаться ввода дома в эксплуатацию и получения всех разрешительных документов на заселение.

Арбитражный суд Владимирской области подтвердил законность лишних этажей новостройки в Коммунаре. Иск к застройщику подавала Госинспекция по охране объектов культурного наследия.Напомним, что ООО «Система» вместо 7 возвело 9 этажей, из-за чего десятки обманутых дольщиков до сих пор не могут въехать в свои квартиры. С подробностями истории можно ознакомиться по .В качестве инвестора привлекут компанию «Специализированный застройщик Инженер-А». По информации от конкурсного управляющего («Система» признана банкротом), срок действия разрешения на строительство продлён до 22 апреля будущего года.План-график работ выглядит примерно так:обследование состояния разбираемых перекрытий;разбор сетей технического и девятого этажей – до 30 мая;разбор крыши – до 24 июня;разбор конструкций, полов, окон и дверных проёмов технического этажа – до 15 июля;разбор девятого этажа – до 10 августа;комплекс строительно-монтажных работ в первых двух подъездах – до 10 октября.После сноса собственникам недвижимости необходимо будет дождаться ввода дома в эксплуатацию и получения всех разрешительных документов на заселение.