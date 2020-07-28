Что послужило причиной возгорания в незаселенном доме – пока неизвестно

Пожар вспыхнул в новом доме, расположенном около биржи труда в Муроме. Новостройка еще не заселена и даже не введена в экплуатацию. На кадрах, размещенных очевидцами в муромской социальной сети, видно, как столб черного дыма вырывается с нижнего этажа здания. В опасной близости от открытого огня проходит газовая труба. Что послужило причиной возгорания в незаселенном доме – пока неизвестно. В комментариях высказывается предположение, что возможно произошел взрыв газа. Информация уточняетсяФото, видео "Подслушано в Муроме"