Сегодня во владимирском Музее природы на улице Мира торжественно открывается выставка «Человек, обманувший пчелу», посвященная памяти уникального вологодского художника-таксидермиста Николая Николаевича Кочина.

Сегодня во владимирском "Музее природы" на улице Мира торжественно открывается выставка «Человек, обманувший пчелу», посвященная памяти уникального вологодского художника-таксидермиста Николая Николаевича Кочина.Выставки произведений Кочина проходили в Москве, Вологде. После одной из них Николай Николаевич предложил свои замечательные работы Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику.В фондовых коллекциях музея-заповедника хранится 1666 предметов, выполненных его руками, – 1605 растений и 61 чучело. Именно с этих знаковых экспонатов и начиналась нынешняя естественнонаучная экспозиция.Название выставки – цитата русского писателя и эссеиста В. А. Астафьева. Под впечатлением от уровня сложности работ, от тех эмоций, с которыми уходили восторженные посетители с выставки Кочина, он опубликовал статью в вологодской газете «Красный север» от 21 марта 1971 г. – «Человек, обманувший пчелу».С 29 июля выставка работает для посетителей.Фото Дарвиновского музея