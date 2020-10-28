Владимирцы обсуждают закрытие Пельменной на углу улицы Горького.

На витрине старой "Пельменной" на улице Горького появилась вывеска "аренда". Это одно из последних заведений общественного питания, которое работало почти без перерывов со времен Советского Союза. Жители Владимира грустят и вспоминают, какие там варили пельмени, и какие известные люди ее посещали.Напомним, что громким событием стало заверение работы "Блинчиков" в центре Владимира. Теперь на месте кафе завершается строительство храма. Несколько лет назад тихо завершили свою работу "Детский мир" и "Руслан и Людмила" на проспекте Ленина, кафе "Новинка" на проспекте Строителей.