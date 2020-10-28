Энергосбыт Волга с октября будет производить выставление платы за горячее водоснабжение и отопление для жителей Вязников и Вязниковского района.

Энергосбыт Волга с октября будет производить выставление платы за горячее водоснабжение и отопление для жителей Вязников и Вязниковского района. Соответствующее соглашение подписано с энергоснабжающими компаниями.«Единый платёжный документ для жителей Вязников и района – второй проект в области, который Энергосбыт Волга запускает в этом году. Мы проделали большую подготовительную работу и уверены, новая единая квитанция будет удобна для наших клиентов», – рассказал генеральный директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.Единый платёжный документ по каждому конкретному дому или квартире помимо услуги за «Электроснабжение» будет содержать данные для оплаты услуг «Отопления» и «Горячей воды» («Услуги на подогрев воды»). Жители Вязников и района получат новые квитанции в первых числах ноября.Важно отметить, что для части жителей услуга будет прописана двумя строчками: текущее начисление за октябрь и отдельно сумма задолженности, которая образовалась до 1 сентября 2020 года. Это связано со сменой поставщика ресурса: с 1 сентября 2020 года услуги горячего водоснабжения и отопления жителям оказывает муниципальное предприятие МУП Вязниковского района «Фонд». Вторая строчка появится в квитанциях тех жителей, которые не погасили задолженность перед предыдущим поставщиком ресурса – ООО «Вязники Энергия».Для оплаты квитанций клиенты могут обратиться в офис Энергосбыт Волга или воспользоваться удобной формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании. Для совершения платежа не нужно входить в личный кабинет или проходить регистрацию, достаточно указать номер лицевого счета. С помощью сервиса также можно передать актуальные показания счетчиков. По вопросам единого платежного документа клиенты могут обратиться на горячую линию по бесплатному номеру 8 (800) 234-72-76.