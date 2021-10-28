Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 61 846 владимирцев.

Во Владимирской области на 28 октября выявлено 318 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 78 человек. Ещё 35 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, 33 - в Гусь-Хрустальном, 30 - в Ковровском, 15 - в Александровском районах. По 14 пациентов получили положительный тест в Юрьев-Польском и Суздальском, по 13 - в Петушинском и Вязниковском, по 12 - в Кольчугинском и Киржачском, по 11 - в Собинском и Гороховецком районах. По 7 инфицированных выявлено в Камешковском и Судогодском районах, 5 - в Меленковском районе, 4 - в Селивановском районе и ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 61 846 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 14 575 случаев во Владимире, 7165 - в Гусь-Хрустальном районе, 6830 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.