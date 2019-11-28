28 ноября 1821 года родился Николай Некрасов. В сельце Алешунино неподалёку от Мурома находилось отцовское имение Николая Алексеевича

На Владимирщину – за красной дичью и «красными книжками». 28 ноября 1821 года родился Николай Некрасов.В сельце Алешунино неподалёку от Мурома находилось отцовское имение Николая Алексеевича. Сюда не однажды приезжал поэт, чтобы поохотиться на «красную», как тогда говорили, то есть отборную дичь. Большое число стихотворений, поэмы «Саша», «Кому на Руси жить хорошо» родились благодаря впечатлениям, полученным поэтом на Владимирской земле. Во Мстёре Некрасов наладил выпуск своих произведений в так называемых «Красных книжках» по цене 3 копейки за штуку. «Красные книжки» распространялись бродячими торговцами-офенями. Так крестьяне и мещане владимирской глубинки стали приобщаться к настоящему чтению.Валерий Скорбилин