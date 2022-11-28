8280 га ранее неиспользуемых земель введено в сельхозоборот в этом году во Владимирской области,...

8280 га ранее неиспользуемых земель введено в сельхозоборот в этом году во Владимирской области, сообщил директор департамента с/х Константин ДемидовТОП-3 районов-лидеров по вводу земель:Гороховецкий район - 1726 гаКамешковский район - 1718 гаЮрьев-Польский район - 1307 гаТОП-3 хозяйств-лидеров по вводу земель:ООО ПЗ " Пролетарий" - 1441 гаООО "Стародворский" - 922 гаООО "Флекстайм" - 708 га