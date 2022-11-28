8280 га ранее неиспользуемых земель введено в сельхозоборот в этом году во Владимирской области,...
8280 га ранее неиспользуемых земель введено в сельхозоборот в этом году во Владимирской области, сообщил директор департамента с/х Константин Демидов
ТОП-3 районов-лидеров по вводу земель:
Гороховецкий район - 1726 га
Камешковский район - 1718 га
Юрьев-Польский район - 1307 га
ТОП-3 хозяйств-лидеров по вводу земель:
ООО ПЗ " Пролетарий" - 1441 га
ООО "Стародворский" - 922 га
ООО "Флекстайм" - 708 га