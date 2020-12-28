Во Владимире легковушка угодила под Бетономешалку. ДТП произошло в 6 часов вечера на улице Куйбышева возле дома 9а. По данным полиции, 48-летний водитель Шевроле выезжал со второстепенной

Во Владимире легковушка угодила под Бетономешалку. ДТП произошло в 6 часов вечера на улице Куйбышева возле дома 9а. По данным полиции, 48-летний водитель Шевроле выезжал со второстепенной дороги и не уступил 25-летнему водителю бетономешалки. В итоге многотонная машина едва не раскатала легковушку. Шевроле, судя по фото, получил серьезные повреждения. Разбита передняя часть машины. В результате ДТП