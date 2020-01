Этот смартфон на базе мощнейшего процессора выделяется в своей линейке самым большим Super AMOLED-экраном и аккумулятором повышенной емкости, который дополнен быстрой зарядкой. Следует еще отметить трио тыловых камер, получивших ряд премиальных функций, а также свежий системный софт, интерфейс которого заменяет новая версия фирменной оболочки OneUI 2. Вести.Hi-tech выяснили, на какие компромиссы пошли разработчики Samsung Galaxy S10 Lite, чтобы снизить цену

Этот смартфон на базе мощнейшего процессора выделяется в своей линейке самым большим Super AMOLED-экраном и аккумулятором повышенной емкости, который дополнен быстрой зарядкой. Следует еще отметить трио тыловых камер, получивших ряд премиальных функций, а также свежий системный софт, интерфейс которого заменяет новая версия фирменной оболочки OneUI 2. 33Live.RuHi-tech выяснили, на какие компромиссы пошли разработчики Samsung Galaxy S10 Lite, чтобы снизить цену.В начале января довольно успешное флагманское семейство Galaxy S10, лидеры которого отмечены наградами экспертных сообществ, расширили упрощенной моделью Lite, девизом которой можно считать фразу "ключевые функции флагмана по более доступной цене". Заметим, что "облегчили" новый девайс вовсе не за счет производительности процессора, а явный акцент в Galaxy S10 Lite сделали на съемке фото и видео. Чтобы приблизить стоимость новинки к флагманам и субфлагманам китайских брендов, ряд характеристик нового смартфона пришлось все же упростить.Обзор Samsung Galaxy S10 Lite: технические характеристикиМодель: SM-G770FОперационная система: Android 10 (Q) с фирменной оболочкой One UI 2Дисплей: 6,7 дюйма, емкостной, безграничный Super AMOLED Plus, разрешение 2400х1080 точек, 20:9, плотность точек на дюйм 394 ppi, HDR10+, Always-On-DisplayПроцессор: 7 нм, 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 855 (SDM855), 1 ядро Kryo 485 (2,84 ГГц) + 3 ядра Kryo 485 (2,42 ГГц) + 4 ядер Kryo 485 (1,8 ГГц), сопроцессоры Hexagon 690 DSP, Spectra 380Графическая подсистема: Adreno 640Оперативная память: 6 ГБ/8 ГБ, 4-канальная, LPDDR4X, 2 133 МГцПамять для хранения данных: 128 ГБ, гибридный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 1 ТБ)Тыловой фото-модуль: широкоугольная камера -- 48 МП (оптический размер 1/2.0 дюйма, 0,8 мкм), ЭФР 26 мм, апертура f/2.0, фазовый автофокус, оптическая стабилизация Super Steady OIS; ультра широкоугольная камера -- 12 МП (1.0 мкм), фиксированный фокус, ЭФР 12 мм (123 градуса), апертура f/2.2; макро-камера -- 5 МП (оптический размер 1/5.0 дюйма, 1,12 мкм), апертура f/2.4, оптимальная дистанция фокусировки 4 см; видео UHD 4K [email protected] [email protected] /60fps, [email protected] , светодиодная вспышкаФронтальный фото-модуль: 32 МП (оптический размер 1/2.8 дюйма, пиксель 0,8 мкм), апертура f/2.2, ЭФР 25 мм, видео [email protected] Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB 2.0 Type-C, USB-OTG, NFC, ANT+Связь: GSM/GPRS/EDGE, 3G UMTS, 4G LTE;Конфигурация слота: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)/microSD/HC/XCРадио: FM-тюнерЗвук: Dolby AtmosНавигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS/Galileo, A-GPSДатчики: акселерометр, дактилоскопический сканер (оптический), гироскоп, датчик Холла, электронный компас, датчики приближения и RGB-датчик освещённостиАккумулятор: несъемный, литий-ионный, 4 500 мА*ч, быстрая проводная зарядкаГабариты: 162,5x75,6x8,1 ммВес: 186 гЦвета: черный, синий, перламутровыйОбзор Samsung Galaxy S10 Lite: дизайн, эргономикаВ своей линейке Galaxy S10 Lite превосходит остальные модели по весу и габаритам в плане. Даже Galaxy S10+ (наш обзор здесь) выглядит куда скромнее — (157,6x74,1 мм против 162,5x75,6 мм) и 175 г против 186 г. На то, конечно, есть две веские причины — увеличенный размер экрана (6,4 дюйма против 6,7 дюйма) и более емкая батарея (4 100 мА*ч против 4 500 мА*ч). Что же касается оформления корпуса, то здесь упрощенный флагман, кажется, ближе к аппаратам из серии Galaxy A. Если экран, по понятным причинам, прикрывает стекло (по неофициальной информации Corning Gorilla Glass 5),то материал изогнутой задней панели больше похож на глянцевый пластик (Glastic). Впрочем, на способности без устали собирать отпечатки пальцев это никак не сказывается, что особенно хорошо заметно на девайсе в синей расцветке, доставшемся нам на тестирование. Вообще говоря, для нового аппарата предусмотрели три окраса — помимо синего, еще черный и перламутровый. Заметим, что защита корпуса от пыли и влаги по IPxx не сертифицирована, что для модели из флагманской линейки очков совсем не добавляет.На самом стыке защитного стекла, закрывающего лицевую панель смартфона, и верхнего торца корпуса едва видна тонкая щель для решетки "разговорного" динамика. Прямо под ней сделан круглый вырез в экране, где свое место занял объектив фронтальной камеры.В нижней части дисплея разместились виртуальные кнопки панели управления — пиктограммы "Недавние приложения", "Домой" и "Назад", которые в настройках предлагается поменять местами или же вообще убрать, заменив жестами.Немного выше зарезервировано место, где на экране блокировки появляется виртуальная площадка встроенного в экран дактилоскопического сканера с оптическим методом распознавания.На правом ребре находятся тонкие, отличающиеся по размерам, качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки.Левое ребро занимает гибридный слот с лотком, где могут разместиться, либо оба модуля идентификации абонента формата nanoSIM, либо место второго из них займет карта расширения памяти microSD.На верхнем торце видно только отверстие для дополнительного микрофона.На нижнем торце рядом с разъемом USB Type-C (USB 2.0) собрали отверстие для "разговорного" микрофона и решетку "мультимедийного" динамика. А вот 3,5-мм аудио-коннектора здесь, увы, нет.Нижняя часть задней панели украшена логотипом Samsung. Напомним, что под задней панелью скрыты антенны интерфейсов NFC и MST (Magnetic Secure Transmission).Три объектива тылового фото-модуля расположили вертикально на прямоугольном островном выступе со скругленными углами. Там же нашлось место светодиодной вспышке и поясняющей надписи у основной камеры -- Super Steady OIS.Большие размеры смартфона не слишком напрягают, тем более что в настройках можно включить режим, упрощающий управление одной рукой. Стоит, однако, иметь в виду, что поведение скользкого корпуса в ладони часто может быть просто непредсказуемым.Обзор Samsung Galaxy S10 Lite: экранИтак, среди представителей семейства Galaxy S10 у модели Lite оказался самый большой экран с диагональю 6,7 дюйма, хотя выбранная пропорция сторон (20:9) успешно маскирует его внушительную размеры. Для матрицы Super AMOLED Plus используется панель Infinity-O с отдельным отверстием под фронтальный фото-модуль. "Plus" в названии, видимо, должен указывать на некие существующие преимущества. При разрешении FHD+ (2400x1080 точек) максимальная плотность пикселей достигает 394 ppi. Известно также, что этим иммерсивным дисплеем поддерживается технология HDR10+, то есть, цветовые тона могут определяться для различных сцен динамически, причем нужная информация хранится в виде метаданных в самих видеофайлах.Уровень яркости можно регулировать либо вручную, либо активировать опцию "Адаптивная яркость". Для запланированного включения "режима затемнения" рекомендуется заблаговременно включить функцию определения местоположения. Фильтр синего света предлагается включать немедленно или по расписанию, самостоятельно настраивая его интенсивность.В настройках "Режим экрана" следует выбрать между насыщенными и естественными цветами, а также настроить по необходимости баланс белого, используя дополнительные параметры (компоненты RGB). "Простой" режим отличается от стандартного упрощенным макетом главного экрана и увеличенными размерами элементов. В расширенных настройках вкладки "Полноэкранные приложения" предлагается скрыть круглый вырез под объектив фронтального фото-модуля, добавив темную полосу в верхней части экрана.В режиме Always On Display на выключенный экран выводится время, дата, день недели, заряд батареи и т.п. Отображать эту информацию предлагается либо всегда, либо только после касания, либо по графику. Заметим, что стиль и цвет изображения выбирается в настройках.Несмотря на физическое отсутствие боковых изогнутых граней у экрана Galaxy S10 Lite, здесь можно использовать так называемые панели Edge в качестве буфера, для быстрого доступа к часто используемым приложениям, к контактам близких друзей, а также для извлечения текста в выбранной области экрана и т.п.Обзор Samsung Galaxy S10 Lite: камерыТыловой фото-модуль Galaxy S10 Lite состоит из трех камер и светодиодной вспышки. У основной 48-мегапиксельной камеры широкоугольный (ЭФР 26 мм) объектив c фазовым автофокусом получил апертуру f/2.0. Нет нужды, видимо, повторяться, что благодаря фирменной технологии Tetracell на выходе по умолчанию получаются 12-мегапиксельные фото. Камеру с 5-мегапиксельным сенсором и объективом с апертурой f/2.4 выделили для макросъемки с минимальной дистанцией фокусировки 4 см. Ультраширокоугольная 12-мегапиксельная камера, предназначенную для съемки пейзажей, панорам, общих видов и групповых портретов, оснастили объективом с углом обзора 123 градуса и апертурой f/2.2.Выбрать между основным и ультраширокоугольным объективом можно простым тапом по соответствующей пиктограмме на видоискателе.Фронтальная 32-мегапиксельная камера с широкоугольным светосильным объективом (f/2.0, ЭФР 25 мм) своими возможностями явно не разочарует любителей "самострелов".В интерфейсе приложения "Камера" для переключения между режимами съемки надо просто листать экран вправо или влево. В верхней части видоискателя находятся иконки для юстировки текущего режима съемки и значок для перехода в настройки камеры. Одна из пиктограмм рядом с кнопкой спуска затвора открывает "Галерею", а другая переключает на фронтальную камеру (и наоборот). Для "Про"-режима самостоятельно настраиваются значения светочувствительности ISO, баланс белого и ступени экспокоррекции. Также вручную выбирается способ экспозамера — точечный, матричный или центровзвешенный. Чтобы при изменении положения объектов или смене условий освещения камера не выполняла корректировку автоматически, настройки фокуса или экспозиции можно зафиксировать. В режиме "Фотография" над текстовыми пиктограммами режимов съемки находятся значки для выбора объектива и кнопка оптимизации сюжета. Для экономии места в памяти можно воспользоваться форматом HEIF.Режим "Живой фокус" позволяет делать снимки с размытым фоном, чтобы объект съемки оказывался в центре внимания. Для заднего плана рекомендуется один из четырех эффектов размытия с определенной интенсивностью. Изменения можно внести даже после съемки.Значок записи видео появляется только в том случае, если перейти в соответствующий режим съемки, например, "Видеозапись". Селфи-камера записывает видео в максимальном разрешении FHD 1080p при 30 fps. Тыловым фото-модулем видео можно записывать c качеством 4K UHD 2160p (3840х2160 точек) при 30 fps, а с разрешением FHD (1920х1080 точек) даже при 60 fps.В последнем случае можно воспользоваться новой системой оптической стабилизации изображения Super Steady OIS, которую получила основная камера. В частности, разработчики обещают возможность снимать 4K UHD-видео даже при недостаточном освещении.В сочетании с режимом Super Steady это позволяет говорить о плавной съемке динамических экшн-сцен.Замедленная (240 fps) и интервальная ("таймлапс") съемка поддерживают FHD-качество (1080р) картинки. Режим "Суперзамедление" (960fps) выполняется только в HD-разрешении (720p). Для уменьшения размера записываемых файлов предлагается использовать кодек H.265/HEVC.Одной из особенностей видеозаписи является опция изменения чувствительности микрофона (аудио-зум) в зависимости от масштабирования изображения во время съемки.Встроенные возможности редактирования позволяют монтировать снятое видео прямо на смартфоне, так сказать, "не отходя от кассы".Режим HDR активирован постоянно или включается при необходимости. Перед съемкой можно подобрать подходящий фильтр и опции "бьютификации" лица, включая тон кожи, глаза, линию подбородка и т.п. Отсутствующую светодиодную вспышку во фронтальном фото-модуле предлагается заменить подсветкой экрана. Предусмотрен также дистанционный спуск затвора для селфи.Съемка на тыловой фото-модуль Galaxy S10 Lite, в целом, понравилась, тем более что нынешней ненастной зимой посчастливилось поснимать и в солнечную погоду. Ночные снимки (причем не только в выделенном "ночном" режиме) также не разочаровали. Что же касается макросъемки, то ей явно не доставало автофокуса, особенно при съемке на улице. Вообще говоря, "телевик" с 2-кратным зумом в этом трио камер был бы куда полезнее.Примеры снимков с тылового фото-модуля можно посмотреть здесь.Обзор Samsung Galaxy S10 Lite: звукСмартфон Galaxy S10 Lite лишили 3,5-мм аудио-коннектора, вместо которого используется соединение через USB Type-C. Причем для этого нужны фирменные наушники с соответствующим разъемом. Подключить обычные "уши" через переходник ("мини-джек" на USB Type-C) не получилось. Поэтому пришлось ограничиться воспроизведением музыки через "мультимедийный" динамик, который особым качеством не блещет, да к тому же, не умеет работать в паре с "разговорным".Активация опции Dolby Atmos и функции улучшения качества звука UHQ upscaler также связаны с подключением проводного аксессуара. Так что доступным оказался только настраиваемый 9-полосный эквалайзер с пятью пресетами. Кроме того, для выбора оптимального уровня громкости (вызовов, музыки, видео) можно было отметить подходящий для своего возраста пресет, или добавить индивидуальный звуковой профиль.Воспользоваться встроенным FM-тюнером, ввиду отсутствия коротковолновой антенны (роль которой обычно играют проводные наушники), также не удалось. К счастью, для поддержки соответствующих Bluetooth-аксессуаров разработчики позаботились о кодеках aptX и LDAC, поддерживающих беспроводную передачу качественного звука. Приложение "Звукозапись", оставляя закладки на записи, сохраняет контент в формате M4A. При этом качество фиксации звука предварительно настраивается -- высокое (256 кбит/с, 48 кГц), среднее (128 кбит/с, 44,1 кГц) или низкое (64 кбит/с, 44,1 кГц). Одна из опций программы предлагает преобразовывать в реальном времени речь в текст.Обзор Samsung Galaxy S10 Lite: начинка, производительностьСмартфон Galaxy S10 Lite получил 7-нм мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 855, такую же, как в некоторых регионах мира прошлогодний флагман Galaxy S10. Напомним, что восьмиядерный процессор состоит из трех кластеров — с одним (2,84 ГГц), тремя (2,42 ГГц) и четырьмя (1,8 ГГц) ядрами Kryo 485. На кристалле также интегрированы графический ускоритель Adreno 640, сигнальный процессор Hexagon 690 и процессор обработки изображений Spectra 380 (с поддержкой HDR10+). Конфигурацию Galaxy S10 Lite дополняют 6 ГБ или 8 ГБ 4-канальной памяти типа LPDDR4X (2 133 МГц). Хотя на нашем инженерном образце было установлено 8 ГБ, для России речь идет только о моделях с 6 ГБ.Тестирование Samsung Galaxy S10 Lite. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Samsung Galaxy S10 Lite. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Samsung Galaxy S10 Lite. Результаты в бенчмарке 3DMarkПонятно, что столь мощный процессор позволяет особо не переживать за результаты синтетических тестов.В Galaxy S10 Lite установлено 128 ГБ встроенной памяти, при этом, хранилище можно расширить картой памяти microSD/HC/XC объемом до 1 TБ. На ее место в комбинированном слоте также претендует второй модуль идентификации абонента (формата nanoSIM). Поддержка технологии USB-OTG позволяет при наличии соответствующего переходника на USB Type-C подключать к аппарату USB-флэшки, включая даже SMI.Два модуля идентификации абонента формата nanoSIM работают с одним радиоканалом попеременно, то есть, в режиме DSDS. Набор диапазонов сотовой связи LTE-FDD включает b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). Из беспроводных коммуникаций стоит также отметить 2-полосный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC.Как и во флагманском Galaxy S10+, интерфейс NFC можно использовать как для бесконтактных платежей (Samsung Pay, Google Pay) так и, например, для чтения баланса московской транспортной карты "Тройка". Причем наличие MST позволяет эмулировать магнитную полоску платежных карт при использовании Samsung Pay с устаревшими терминалами без поддержки NFC.Для навигации и определения местоположения используются спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС, а также BDS и Galileo. Кроме того, поддерживается технология A-GPS.Обзор Samsung Galaxy S10 Lite: автономностьВ семействе смартфонов Galaxy S10 "облеченная" модель получила самый большой по емкости аккумулятор -- на 4 500 мА*ч. Говорят, что при оптимальном энергопотреблении работу смартфона можно растянуть на два дня. К сожалению, штатного адаптера питания нам на тест не предоставили. Речь вроде бы идет о 25-ваттном устройстве, хотя заявлена была поддержка 45-ваттной зарядки (она, кажется, продается отдельно). Смартфон точно понимает два типа быстрой проводной зарядки — Samsung Adaptive Fast Charging и Qualcomm Quick Charge 2.0. Производитель уверяет, что, например, накопленного за полчаса с помощью 45-ваттного адаптера Super Fast Charging заряда хватит чуть ли не на целый день работы. Заметим, что если бы использовался 25-ваттный адаптер, то он успел бы наполнить аккумулятор примерно на 30-35%. Без средств энергосбережения в таком случае, конечно, не обойтись. А вот залить имеющуюся емкость "под горлышко" удастся примерно за полтора часа. Кстати, судя по опубликованной компанией информации, при 100% заполнении батареи Galaxy S10 Lite ее хватит на 15/17 часов (LTE/Wi-Fi) серфинга по интернету или 47 часов разговоров (в сети 4G).Во время воспроизведения тестового набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час заряд батареи уменьшался примерно на 6% (в течение 6 часов).В зависимости от типа предполагаемой нагрузки предлагается самому включить один из режимов питания — "Оптимизированный", "Средняя экономия", "Максимальная экономия" или положиться на автоматический выбор, активировав опцию "Адаптивный режим питания". Для увеличения автономности смартфона в настройках собран ряд соответствующих опций.Обзор Samsung Galaxy S10 Lite: особенности программного обеспеченияСмартфон Galaxy S10 Lite работает под управлением операционной системы Android 10 (Q), интерфейс которой скрыт за фирменной оболочкой One UI 2. Эта версия лончера стартовала в конце прошлого года, причем тесное сотрудничество специалистов Samsung с разработчиками ОС Android 10 позволило, как говорят, "бесшовно интегрировать" ключевые функции операционной системы с фирменным интерфейсом.Наиболее заметные изменения коснулись обновленного ночного режима, где энергопотребление снижается за счет интеллектуальной настройки яркости изображений, текста и цветов в темное время суток, а также функции экрана блокировки Smart Lock, которая автоматически подстраивает размеры изображений часов и уведомлений. Разработчики уверяют, что серьезная переработка интерфейса позволила уменьшить количество всплывающих окон, сделать индикаторы загрузки более понятными, упростить организацию кнопок и т.п.Двойным тапом по виртуальной кнопке "Домой" или свайпом вниз в нижней части экрана активируется режим управления одной рукой. В настройках навигационной панели предлагается выбрать порядок пиктограмм "Недавние приложения" и "Назад". Впрочем, управлять можно и жестами (только от нижнего края экрана, а также от нижнего края и от боковых краев).При горизонтальном списке запущенных программ в нижней части экрана размещаются пиктограммы часто используемых приложений. Чтобы закрыть одну программу, нужно смахнуть ее карточку вверх, а все одновременно закроются после тапа по надписи "Закрыть все". Тапом по значку приложения в верхней части его карточки открывается меню опций, позволяющее, например, запустить программу на разделенном экране или открыть ее во всплывающем окне.В разделе "Использование устройства и родительский контроль" предлагается определиться с "цифровым балансом" — режимами концентрации и отдыха, здесь также не забыты функции родительского контроля.Для "очкариков" (к которым относится и автор этих строк) сохранение данных лица выполняется в два этапа -- с очками и без них. В целом, распознавание оказалось удовлетворительным даже в условиях недостаточного освещения. Правда, здесь рекомендуется предварительно активировать опцию "Повышение яркости экрана".Процедура фиксации папиллярных узоров на встроенном в экран дактилоскопическом сканере с оптическим датчиком выполнялась обычным способом. Правда, сохранить почему-то можно только максимум три отпечатка (обычно пять). Регистрация лица и папиллярных узоров рекомендуются не только для разблокировки смартфона, но и для удостоверения своей личности в приложениях или интернете (Samsung Pass).Режим Samsung DeX на Galaxy S10 Lite не поддерживается, но смартфон довольно просто соединить с ПК на базе Windows 10, чтобы получить доступ к SMS-сообщениям, уведомлениям, недавним фото и другому контенту. При этом, аккаунт Microsoft должен быть активен на обоих девайсах.Обзор Samsung Galaxy S10 Lite: покупка, выводыСмартфон Galaxy S10 Lite с приятным экстерьером корпуса выделяется в своей линейке самым большим Super AMOLED Plus экраном с поддержкой HDR10+, а также аккумулятором повышенной емкости, который дополнен быстрой зарядкой. Отметим, что данный девайс получил мощнейший процессор, трио тыловых камер с премиальными видеофункциями, включая Super Steady OIS, а, кроме того, свежий системный софт, интерфейс которого заменяет новая версия фирменной оболочки OneUI 2.Чтобы выдержать ценовой диапазон, разработчики "облегчили" смартфон от рекордных параметров флагманских камер и экрана, "забыли" про беспроводную зарядку и стереодинамики. Впрочем, на практике более ощутимыми упущениями может выглядеть альтернативная установка второй nanoSIM и карты памяти microSD, отсутствие 3,5-мм аудио-коннектора, а также пыле- и влагозащиты корпуса.Рекомендуемая цена на старте продаж за Galaxy S10 Lite должна составить 44 990 рублей. За флагманские Galaxy S10 и Galaxy S10+ на момент тестирования просили (с учетом скидок) 59 990 и 69 990 рублей, соответственно.Поскольку продвижение Galaxy S10 Lite связывают в основном с его фото-возможностями, соперничать с ним в этой области сможет, например, нефлагманский камерофон Xiaomi Mi Note 10 (наш обзор здесь), который оценили в 39 990 рублей. Напомним, что в его фото-модуле, помимо основной 108-мегапиксельной камеры (сенсор от Samsung, между прочим), есть "телевик", "портретник", "суперширик" и макро.Итоги обзора Samsung Galaxy S10 LiteПлюсы:Приятный экстерьерВысокая производительностьSuper AMOLED Plus экран с поддержкой HDR10+Трио тыловых камер с продвинутыми функциямиБатарея повышенной емкости, дополненная быстрой зарядкойСвежий системный софт (Android 10 + One UI 2)Минусы:Нет 3,5-мм аудио-коннектораАльтернативная установка второй nanoSIM и карты памяти microSDОтсутствует сертификация на пыле- и влагозащиту корпусаАндрей Борзенко