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<a href="https://33live.ru/novosti/29-01-2020-obzor-smartfona-samsung-galaxy-s10-lite-flagman-v-legkom-vese.html" target="_blank">Обзор смартфона Samsung Galaxy S10 Lite: флагман в легком весе</a> - Этот смартфон на базе мощнейшего процессора выделяется в своей линейке самым большим Super AMOLED-экраном и аккумулятором повышенной емкости, который дополнен быстрой зарядкой. Следует еще отметить трио тыловых камер, получивших ряд премиальных функций, а также свежий системный софт, интерфейс которого заменяет новая версия фирменной оболочки OneUI 2. Вести.Hi-tech выяснили, на какие компромиссы пошли разработчики Samsung Galaxy S10 Lite, чтобы снизить цену