Заместитель главы города Владимира Сергей Литвинкин возглавил администрацию Ленинского района. Во вторник, 29 марта, распоряжением главы города Владимира Андрея Шохина главой

Заместитель главы города Владимира Сергей Литвинкин возглавил администрацию Ленинского района. Во вторник, 29 марта, распоряжением главы города Владимира Андрея Шохина главой администрации Ленинского района города Владимира назначили Сергея Литвинкина. Сергей Литвинкин почти 7 лет курировал в мэрии деятельность трех управлений – ЖКХ, транспорта и связи и по охране окружающей среды. Его назначение главой администрации одного