В домашних условиях задержанные фасовали лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества и под видом чайных пакетиков распространяли только определенному, известному кругу лиц...

«Оперативниками УНК ГУ МВД России по г. Москве задержана группа фармацевтов, которые незаконно сбывали лекарственные препараты, содержащие в своём составе сильнодействующие вещества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе отработки оперативной информации полицейским стало известно о 52-х летнем мужчине, а также 47-летней и 44-летней жительницах столицы, которые могут быть причастны к незаконным операциям с сильнодействующими веществами. Установлено, что злоумышленник являлся руководителем аптеки, а женщины работали там же фармацевтами. Будучи заведомо осведомленными об ответственности за незаконный оборот, фармацевты осуществляли сбыт сильнодействующих веществ из разряда лекарственных средств, таких как Лирика «Прегабалин» наркозависим лицам для немедицинского потребления, через аптечное учреждение. Закупками сильнодействующих веществ занимался их руководитель.В домашних условиях задержанные фасовали лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества и под видом чайных пакетиков распространяли только определенному, известному кругу лиц.В ходе оперативно-розыскных мероприятий одна из фармацевтов аптеки была задержана с поличным после сбыта сильнодействующего вещества «Прегабалин», масса которого, согласно проведённому исследованию составила 10,53 грамма.При проведении обысков в аптечном пункте и по местам жительства задержанных наркополицейские обнаружили подготовленные к продаже лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, часть из которых была расфасована в фильтр-пакеты.Всего из незаконного оборота изъято 577 блистеров (8 078 капсул) сильнодействующего вещества «Прегабалин», которое направлено на экспертизу.Следствием ОМВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписок о невыезде и надлежащем поведении.УНК ГУ МВД России по г. Москве