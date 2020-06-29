Возле подъезда женщина передала неизвестному денежные средства в размере 300 тысяч рублей, а вернувшись домой, она рассказал об этом внучке...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой женщины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть с заявлением обратилась 70-летняя жительница района. Она сообщила, что ей на домашний телефон позвонил родственник и попросил денег в долг. Звонивший предупредил пенсионерку, что за ними приедет его знакомый. Возле подъезда женщина передала неизвестному денежные средства в размере 300 тысяч рублей, а вернувшись домой, она рассказал об этом внучке, которая поняла, что бабушку обманули и посоветовала обратиться в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Открытом шоссе. Им оказался 33-летний житель Московской области. Денежные средства возвращены потерпевшей.Следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также причастность задержанного к дополнительным эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73