Совместный рейд провели судебные приставы и сотрудники ГИБДД.

Судебные приставы, сотрудники ГИБДД и «Энергосбыт Волга» провели совместный рейд по взысканию долгов в Александровском районе. Специальный аппаратно-программный комплекс позволяет вычислять должников по номерам машин.Мероприятие проводилось на центральной улице Александрова, где большой трафик автомобилей из окрестных сёл и деревень, посёлка Балакирево и города Карабаново.За три часа выявлено 19 водителей, в отношении которых имеются судебные приказы на взыскание долгов. Часть из них непосредственно на месте оплатили задолженность на общую сумму 200 тысяч рублей, из них 32 тысячи рублей за услуги ЖКХ и электроэнергию.В «Энергосбыт Волга» уточнили, что с начала года за долги с физлиц через суд взыскано более 9 млн рублей. В исполнительном производстве находятся более 2,5 тысяч дел на 13,5 млн рублей. Теперь неплательщиками занимаются сотрудники УФССП.