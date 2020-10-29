В Муроме произошёл тревожный инцидент. Как сообщает информационный портал Муром.24, неизвестный предлагал покататься с ним на машине детей.

В Муроме произошёл тревожный инцидент. Как сообщает информационный портал Муром.24, неизвестный предлагал покататься с ним на машине детей.Чем очень напугал их, и родителей, которые об этом узнали позже. Очевидцам удалось сфотографировать машину, впоследствии мужчину задержали полицейские. По неофициальной информации тот оказался военнослужащим. В отделении мужчина отрицал свою вину и в скором времени был отпущен.И напомним, что в селе Горки Камешковского района уже месяц, как без вести пропал 7-летний мальчик Савелий Роговцев. Он не вернулся домой из школы. На его поиски были брошены все силы, мальчика активно искали волонтёры Лизы Алерт, представители силовых структур и просто неравнодушные граждане. На личный контроль это дело взял председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.Сейчас активный поиск закончен, но полностью не прекращён. К сожалению, никаких следов на сегодня так и не обнаружено. В связи с этим, правоохранители просят ещё раз напомнить детям, не разговаривать с незнакомцами, и уж тем более ни при каких обстоятельствах не уходить с ними и не садиться к ним в машину.