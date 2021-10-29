По состоянию на 29 октября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 29 октября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91,9 процента из них занято (2128), свободны 187 коек.52429 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 51 человек.Напомним, что на 29 октября во Владимирской области выявлено 319 новых заболевших, всего за время пандемии их число составило 62165 человек.За период наблюдения в области отмечено 2211 летальных случаев, в том числе за последние сутки скончались 6 человек.