В Коврове сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали местного жителя. Он...
В Коврове сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали местного жителя. Он подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.
В автомобиле 46-летнего ковровчанина оперативники обнаружили и изъяли восемь банок с марихуаной. Банка с аналогичным содержимым также изъята при обыске квартиры фигуранта. Здесь же полицейские обнаружили коноплю, для роста которой были созданы необходимые условия. Общий "улов" полицейских - почти килограмм марихуаны. Возбуждено уголовное дело.
- За что задержаны сотрудниками полиции?
- За хранение наркотиков.
- С какой целью хранили?
- Для личного потребления.