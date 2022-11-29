В Коврове сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали местного жителя. Он...

В Коврове сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали местного жителя. Он подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.В автомобиле 46-летнего ковровчанина оперативники обнаружили и изъяли восемь банок с марихуаной. Банка с аналогичным содержимым также изъята при обыске квартиры фигуранта. Здесь же полицейские обнаружили коноплю, для роста которой были созданы необходимые условия. Общий "улов" полицейских - почти килограмм марихуаны. Возбуждено уголовное дело.- За что задержаны сотрудниками полиции?- За хранение наркотиков.- С какой целью хранили?- Для личного потребления.