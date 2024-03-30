Владимирская область заняла первое место в ЦФО и третье в России по результатам внедрения...

Владимирская область заняла первое место в ЦФО и третье в России по результатам внедрения Регионального экспортного Стандарта.Об этом информирует пресс-служба Управления массовых коммуникаций Администрации Губернатора области.Товарооборот области в 2023 году составил 2,84 млрд долларов – это на 4,3 процента больше показателя 2022 года.Отмечается, что у предприятий Владимирской области налажены внешнеторговые отношения со 102 станами мира.Лидером в экспорте продукции у нас остаётся пищевая промышленность. Сумма их экспорта за 2023 год составила 257,17 млн долларов.«Отдельно стоит выделить стекольную отрасль, экспорт которой в 2023 году составил 43,9 млн долларов. Санкционное давление требует не только анализа долгосрочных экономических перспектив, но и оперативных решений, поддержки предпринимательского сообщества и эффективного управления экспортом товаров. Владимирская область участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 – один из его целевых показателей. Наша область в числе ряда регионов досрочно выполнила этот показатель уже в сентябре 2023 года. Все 15 инструментов, предусмотренные Стандартом 2.0 внедрены у нас на 100 процентов. По итогам прошлого года Владимирская область заняла 1 место в ЦФО и 3 место в Российской Федерации», – отметил Александр Ремига.Увеличение поддержки экспортно-ориентированных предприятий МСП в нашем регионе привело к превышению плановых показателей: количество заключённых контрактов и объём поддержанного экспорта превысили целевые значения на 2023 год.«Количество экспортёров выросло с 500 до более чем 700. Оказано 538 основных и дополнительных консультационных и организационных услуг поддержки для 434 экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства области. Поддержку получают более 60 процентов экспортёров региона. В условиях санкций и сокращения числа стран-партнёров по экспорту область смогла вернуть положительную динамику внешнеторгового сотрудничества, сократив уровень снижения экспорта и увеличив за 2023 год количество стран-партнёров с 40 до 63», – сообщил министр экономического развития и промышленности Сергей Сидорин.В 2024 году региональное Правительство планирует актуализировать стратегию развития экспортной деятельности и разработать концепцию международной деятельности до 2030 года, сделав фокус на увеличении межрегиональных соглашений и реализации механизма сопровождения инвестиционных проектов.Цель – не только увеличить объёмы экспорта, но и создать устойчивые партнёрские связи с дружественными странами через различные формы сотрудничества.Фото: пресс-служба Управления массовых коммуникаций Администрации Губернатора области