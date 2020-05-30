30.05.2020

2020-05-30 16:20:03

Во Владимире научат зажигательным южным танцам

Ну а субботняя тренировка сегодня- танцевальная. И проведет ее Валерия Лебедева и ее Студия танцев - в самом центре Владимира. Пока и здесь уроки проходят онлайн. но танцоры не сдаются. Даже успевают помогать бездомным животным.

Эти танцы Валерия Лебедева не забудет. Под палящим доминиканским солнцем - ее обучил бачате известный Родольфо Кастро, в Доминикане он представляет аутентичную бачату на танцевальных фестивалях. Их совместный танец собрал миллион просмотров в интернете - его выложил к себе на страницу Ромео Сантес - знаменитый американский певец. С тех пор девушка не расстается с латиноамериканскими танцами.



Валерия Лебедева руководитель танцевальной студии "LaViDanza":

- Однажды одна подруга меня пригласила на одну из вечеринок по этому направлению. И я с удовольствием поехала в Москву. Побывав на ней, я поняла, что это мое призвание. Я хочу создать эту атмосферу в нашем городе.



И Валерия исполнила свою мечту. Она открыла во Владимире танцевальную студию LaViDanza. В ней работают профессиональные танцоры и хореографы. Обучают с нуля взрослых и детей. Сальсе, бачате, кизомбе, аргентинскому танго. Есть даже фитнесс-направления - зумба, йога и занятия для детей.



Ирина Куликова преподаватель танцевальной академии LaViDanza:

- Я помогаю людям становиться гибкими, сильными, выносливыми, гармоничными.Так как йога - это про гармонию души и тела. Также и в танцах, в кизомбе, мы учимся чувствовать свое тело.

И в пандемию танцевать не перестали. Преподаватели регулярно проводят онлайн-уроки . Кроме того, недавно участвовали в благотворительном марафоне, чтобы помочь владимирскому приюту для животных Валента. К марафону подключились участники со всей России.

- Я с огромным удовольствием поучаствовала в челлендже, потанцевала доминиканскую бачату, мне всё очень понравилось.

- Это отличная возможность попробовать новые танцевальные направления. А если есть возможность сделать доброе дело, для меня это вдвойне приятно.

Ольга Дюльденко из Московской области давно хотела позаниматься именно в студии ЛавиДанца. Но из-за расстояния это было невозможным. Интернет сближает, говорит Ольга.



Ольга Дюльденко танцор, г.Балашиха, Московская область:

- Лера креативная,музыкальная, безумно яркая. в общем, профессионал своего дела. И я знала, что могу многому у нее научиться. И вот появилась такая возможность.

В студии регулярно проходят танцевальные вечеринки , где можно потанцевать в непринужденной атмосфере и применить все знания. И несколько раз ЛавиДанца проводила фестиваль с мировыми звездами танца.



Валерия Лебедева руководитель танцевальной студии "LaViDanza":

- Онлайн-формат показал, что возможности нашей студии не ограничены.Танцевать может абсолютно каждый Независимо от пола, возраста.. И, как видите, места нахождения.



Студию ЛаВиДанца можно найти на улице Дворянской, 10А. Танцоры ждут, когда, наконец, закончится пандемия и можно будет встретиться вживую. Ведь большинство танцев в студии - парные.. И живого контакта сейчас не хватает.

Анастасия Сахарова. Вести-Владимир

Студия LaViDanza ул.Дворянская, 10А, 8-958-510-03-88, Instagram @LaviDanza_VLADIMIR