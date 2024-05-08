Сегодня, 8 мая, случился пожар в многоквартирном доме №27, расположенном на проспекте Строителей во Владимире.

Сегодня, 8 мая, случился пожар в многоквартирном доме №27, расположенном на проспекте Строителей во Владимире. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.Огнеборцы получили сообщение о возгорании в 8.30 и немедленно выехали на место ЧП. Пламя охватило площадь около 40 кв. метров.Спасатели эвакуировали из горящего здания 20 жителей. Пожар тушили 27 сотрудников МЧС на 8 машинах.«Информация о погибших и пострадавших не поступала», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.