В медицинских организациях региона действуют 1845 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 83,3 процента из них занято (1537), свободно 308.

В медицинских организациях региона действуют 1845 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 83,3 процента из них занято (1537), свободно 308.39990 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 183.За период наблюдения в области отмечено 1447 летальных случаев.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 июля 2021 года лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 43 019 случаев заболевания.Фото