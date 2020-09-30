В Госдуме рассмотрят проект закона исключающий ограничения оборотоспособности земельных участков в границах особо охраняемых природных территорий
Сегодня хорошие известия пришли для жителей Уршельского, Мезиновского, Демидовского сельских поселений Гусь-Хрустального района от депутата Госдумы РФ Игоря Игошина: членами комитета по региональной политике рассмотрен проект закона исключающий ограничения оборотоспособности земельных участков, расположенных в населенных пунктах в границах особо охраняемых природных территориях, в ближайшее время документ будет рассмотрен на заседании Государственной Думы. Необходимые отзывы на этот законопроект пришли положительные. Есть большой шанс, что закон будет поддержан большинством депутатов.
Напомним, Национальный парк «Мещёра» был создан в 1992 году на юго-западе Владимирской области для сохранения природного комплекса Мещёрской низменности. В 2016-м к «Мещёре» был присоединён национальный парк «Мещерский», который расположен в Рязанской области. Сегодня заповедник занимает почти 119 000 га земель, на которых, в том числе, расположены поселки и деревни с населением около 10 тысяч человек. К сожалению, исключительно созерцать природу, как это делал Константин Паустовский, у жителей Мещеры не получается — слишком много проблем со строительством и ремонтом жилья в границах населенных пунктов. Дело в том, что согласно положению о национальном парке на строительство объектов, в том числе и жилых, надо получить разрешение у Министерства природных ресурсов и экологии РФ. За нарушение норм уже оштрафовали несколько человек. И люди стали ездить в Москву или отправлять в столицу документы в соответствии с регламентом о том, что им требуется строительство. За всю историю заповедника, получили такие разрешения всего два человека. Большинству отказали из-за того, что отсутствует согласованный с Министерством градостроительный план населенных пунктов.
Люди оказались в заложниках: ведь любое строительство запрещено, кроме объектов, которые необходимы для функционирования парка и жизнеобеспечения населения. Все остальное - под строгим запретом.
Но жители — это тоже часть национального парка! Причём, неотъемлемая часть. Никто не вывел и не собирается выводить поселения за границы заповедной зоны, так как по мнению специалистов, это может привести к нарушению природных связей и процессов. А что делать людям, которым невозможно получить разрешение на элементарное подведение природного газа, строительство домов, дворовых построек? Глава администрации Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин решил проработать непростую тему на законодательном уровне. Тесное взаимодействие с депутатами Госдумы и Заксобрании, часто давало положительные результаты. При непосредственном участии народных избранников удавалось решать сложные вопросы и проблемы.
При поддержке главы администрации района тысячи жителей «Мещеры» собрали подписи под обращением с просьбой защитить их права на комфортную среду обитания в адрес депутата Госдумы РФ Игоря Игошина и депутата Законодательного Собрания Владимирской области Александра Цыганского, который и привёз все документы в Москву. В беседе с Игошиным он подчеркнул, что эта проблема очень острая, так как из-за запретов, люди вынуждены жить без благ цивилизации. Работа проведена большая. Не один раз Игорь Игошин поднимал эти вопросы в различных министерствах, задавал их на правительственных часах в Госдуме, направил депутатский запрос в Министерство природных ресурсов и экологии. Весной получил официальный ответ от министра Дмитрия Кобылкина. Главная хорошая новость в ответе: в Российский парламент - в осенюю сессию - должен поступить законопроект о поправках в закон «Об особо охраняемых природных территориях», направленный на совершенствование вопросов жизнедеятельности граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах нацпарков.
«Думаю, нас услышали. Мы с депутатом Заксобрания Александром Цыганским взяли вопрос о защите прав наших земляков, живущих в Гусь-Хрустальном районе, в черте национального парка «Мещёра», на особый контроль. Уверен, что наше взаимодействие с Минприроды даст результат. Мы должны сохранять нашу уникальную окружающую среду, но при этом люди не должны чувствовать себя заложниками обстоятельств», - отметил Игорь Игошин.