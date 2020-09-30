В Госдуме рассмотрят проект закона исключающий ограничения оборотоспособности земельных участков в границах особо охраняемых природных территорий

Сегодня хорошие известия пришли для жителей Уршельского, Мезиновского, Демидовского сельских поселений Гусь-Хрустального района от депутата Госдумы РФ Игоря Игошина: членами комитета по региональной политике рассмотрен проект закона исключающий ограничения оборотоспособности земельных участков, расположенных в населенных пунктах в границах особо охраняемых природных территориях, в ближайшее время документ будет рассмотрен на заседании Государственной Думы. Необходимые отзывы на этот законопроект пришли положительные. Есть большой шанс, что закон будет поддержан большинством депутатов.Напомним, Национальный парк «Мещёра» был создан в 1992 году на юго-западе Владимирской области для сохранения природного комплекса Мещёрской низменности. В 2016-м к «Мещёре» был присоединён национальный парк «Мещерский», который расположен в Рязанской области. Сегодня заповедник занимает почти 119 000 га земель, на которых, в том числе, расположены поселки и деревни с населением около 10 тысяч человек. К сожалению, исключительно созерцать природу, как это делал Константин Паустовский, у жителей Мещеры не получается — слишком много проблем со строительством и ремонтом жилья в границах населенных пунктов. Дело в том, что согласно положению о национальном парке на строительство объектов, в том числе и жилых, надо получить разрешение у Министерства природных ресурсов и экологии РФ. За нарушение норм уже оштрафовали несколько человек. И люди стали ездить в Москву или отправлять в столицу документы в соответствии с регламентом о том, что им требуется строительство. За всю историю заповедника, получили такие разрешения всего два человека. Большинству отказали из-за того, что отсутствует согласованный с Министерством градостроительный план населенных пунктов.Люди оказались в заложниках: ведь любое строительство запрещено, кроме объектов, которые необходимы для функционирования парка и жизнеобеспечения населения. Все остальное - под строгим запретом.Но жители — это тоже часть национального парка! Причём, неотъемлемая часть. Никто не вывел и не собирается выводить поселения за границы заповедной зоны, так как по мнению специалистов, это может привести к нарушению природных связей и процессов. А что делать людям, которым невозможно получить разрешение на элементарное подведение природного газа, строительство домов, дворовых построек? Глава администрации Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин решил проработать непростую тему на законодательном уровне. Тесное взаимодействие с депутатами Госдумы и Заксобрании, часто давало положительные результаты. При непосредственном участии народных избранников удавалось решать сложные вопросы и проблемы.При поддержке главы администрации района тысячи жителей «Мещеры» собрали подписи под обращением с просьбой защитить их права на комфортную среду обитания в адрес депутата Госдумы РФ Игоря Игошина и депутата Законодательного Собрания Владимирской области Александра Цыганского, который и привёз все документы в Москву. В беседе с Игошиным он подчеркнул, что эта проблема очень острая, так как из-за запретов, люди вынуждены жить без благ цивилизации. Работа проведена большая. Не один раз Игорь Игошин поднимал эти вопросы в различных министерствах, задавал их на правительственных часах в Госдуме, направил депутатский запрос в Министерство природных ресурсов и экологии. Весной получил официальный ответ от министра Дмитрия Кобылкина. Главная хорошая новость в ответе: в Российский парламент - в осенюю сессию - должен поступить законопроект о поправках в закон «Об особо охраняемых природных территориях», направленный на совершенствование вопросов жизнедеятельности граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах нацпарков.«Думаю, нас услышали. Мы с депутатом Заксобрания Александром Цыганским взяли вопрос о защите прав наших земляков, живущих в Гусь-Хрустальном районе, в черте национального парка «Мещёра», на особый контроль. Уверен, что наше взаимодействие с Минприроды даст результат. Мы должны сохранять нашу уникальную окружающую среду, но при этом люди не должны чувствовать себя заложниками обстоятельств», - отметил Игорь Игошин.