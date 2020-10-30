Владимир попал в десятку городов с самыми ужасными отелями. Рейтинг составлен на основе опроса пользователей соцсетей. Мнения туристов собрал российский сервис бронирования жилья для

Владимир попал в десятку городов с самыми ужасными отелями. Рейтинг составлен на основе опроса пользователей соцсетей. Мнения туристов собрал российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Хэллоуину. Как выяснилось, большинство путешественников испугались гостиниц в Челябинске. Внутреннее убранство и состояние фасадов отелей в этом городе испугало 26, 32% опрошенных пользователей. На втором месте антирейтинга –