Нововведение призвано улучшить работу с персональными данными.

Еще осенью Владимир Путин заявлял о необходимости выстроить работу военкоматов на современном уровне. Предпосылками стали случаи некорректного призыва и. Основная причина крылась в устаревших персональных данных региональных военкоматов.Инициатива депутатов Заксобрания Калужской области, которая на днях поступила для рассмотрения в Госдуму, позволит исправить недочеты и улучшить систему работы военкоматов с информацией для своевременного получения данных о военнообязанных.Актуальная информация будет формироваться по сведениям пользователей, зарегистрированных на портале госуслуг. В число таких данных войдут регистрация по месту жительства, получение водительского удостоверения и другие процедуры.Важность и необходимость принятия такого законопроекта отметил Владимир Киселев, председатель Заксобрания Владимирской области:- Мы не могли не поддержать инициативу наших калужских коллег. Поддержание готовности армии России — фундаментальная задача нашего государства. Значит надо делать все от нас зависящее, чтобы ее решить. Военкоматы должны обладать полной и достоверной информацией о военнообязанных, чтобы избегать ошибок, которые в потенциале могут привести к серьёзным социальным потрясениям.