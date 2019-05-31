Стороны обсудили ряд актуальных тем, в частности, перспективы и эффективность обмена информацией по линии розыска без вести пропавших граждан, а также лиц, скрывшихся от органов суда и следствия.

На полях заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ состоялась рабочая встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и Министра внутренних дел Киргизской Республики генерал-майора милиции Кашкара Джунушалиева.Стороны обсудили ряд актуальных тем, в частности, перспективы и эффективность обмена информацией по линии розыска без вести пропавших граждан, а также лиц, скрывшихся от органов суда и следствия.Владимир Колокольцев отметил, что в результате скоординированных действий сотрудниками полиции в первом квартале текущего года на территории России было задержано 30 лиц, разыскиваемых МВД Киргизской Республики. В свою очередь, киргизскими коллегами за аналогичный период в интересах правоохранительных органов России задержан 21 обвиняемый в совершении преступлений.Российский министр подтвердил готовность оказывать содействие киргизским партнерам в сфере подготовки кадров. В настоящее время в образовательных организациях МВД России по программам высшего образования проходит подготовку 131 сотрудник МВД Киргизской Республики. Также запланировано проведение курсов повышения квалификации для киргизских специалистов.Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с проработкой межведомственных договоренностей в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Участники мероприятия сошлись во мнении, что противодействие наркоугрозе остается одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества.