Фигурант, воспользовавшись бессознательным состоянием потерпевшего, похитил телефон и карты, после чего скрылся.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Коврова. Его обвиняют в краже.Мужчину задержали в апреле текущего года после поступившего в полицию сообщения о хищении.Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что между потерпевшим и незнакомым ему мужчиной произошел конфликт, в результате которого оппонент ударил потерпевшего. Последний, упав, потерял сознание. Очнувшись, обнаружил пропажу телефона и банковских карт.Полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего, которые смогли описать приметы второго участника конфликта. В этот же день сотрудники ППС задержали злоумышленника и обнаружили в карманах его одежды похищенный телефон и чеки из магазинов.В ходе следствия установлено, что фигурант, воспользовавшись бессознательным состоянием потерпевшего, похитил телефон и карты, после чего скрылся. Впоследствии картами были оплачены покупки в разных магазинах.Причиненный ущерб в сумме более 12 000 рублей возмещен в полном объеме.