Санитарам Кольчугинской больницы Владимирской области не доплачивали зарплату два...

Санитарам Кольчугинской больницы Владимирской области не доплачивали зарплату два месяца.Кольчугинская межрайонная прокуратура и трудовая инспекция проверили, не попирает ли закон руководство Кольчугинской ЦРБ. Выявлены грубые нарушения.Оклад Натальи Шамолиной, которая работает санитаркой и уборщицей, 3320 рублей. За ноябрь она получила 54 рубля 15 копеек. Размер оклада женщины меньше, чем у всех ее коллег. В нем не предусмотрены конкретные размеры компенсационных выплат.Трем санитаркам два месяца не доплачивали зарплату. Прокуратура потребовала от главврача больницы Елены Рогановой выплатить остатки зарплаты всем, кто не получил всей положенной суммы.Роганову вызвали в прокуратуру. На нее возбудили административное дело о неполной выплате зарплаты и ненадлежащем оформлении трудовых договоров. Ей грозит штраф в 40 тысяч рублей.14 декабря на «прямой линии» губернатору Александру Авдееву поступил вопрос из Кольчугино. Сотрудница больницы жаловалась, что ее месячный оклад 3300 рублей. Позже выяснилось, что полная ее зарплата, как уборщицы, примерно 15 тысяч рублей, однако после выплаты налогов остается только 13 с лишним тысяч.Наталья работает уборщиком, и размер её оклада соответствует нормативам для немедицинского персонала, а зарплата не ниже МРОТ. В тот же день директор департамента Артём Осипов связывался с Натальей и выяснил, что она по совместительству работает в той же больнице санитаркой, и у неё и её коллег есть вопросы к корректности начисления заработной платы. В связи с этим было принято решение о продолжении проверки. К совместной работе была приглашена прокуратура Владимирской области.В данный момент прокуратура ищет аналогичные нарушения во всех больницах Владимирской области.Фото пресс-службы департамента здравоохранения