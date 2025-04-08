С 7 по 13 апреля в России проходит Неделя продвижения здорового образа жизни.
Укрепление здоровья за счёт профилактических медосмотров и диспансеризации – одно из ключевых направлений здравоохранения РФ. Обследования бесплатные и доступные. Каждый, кто заботится о своём здоровье, проходит их ежегодно.
С 2024 года эту программу расширили ещё одним направлением – скринингом для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья. Чем важен этот новый вид обследования, рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Владимирской области Наталья Денисова.
Зачем проходить?
Во многих странах, включая Россию, сейчас наблюдается спад рождаемости. По словам Натальи Денисовой, причин ухудшения репродуктивного здоровья населения много. Это образ жизни – гиподинамия, нерациональное питание, вредные привычки, стресс, а также различные инфекции, которые не были вовремя обнаружены и вылечены. Иногда причиной могут стать врождённые патологии. Многие такие недуги долгое время себя не проявляют – оба партнёра считают, что здоровы, а зачать ребёнка не получается. Поэтому регулярная диспансеризация репродуктивного здоровья – это первый шаг к решению проблемы бесплодия.
«Новый вид диспансеризации проводится для того, чтобы выявить заболевания, способные негативно повлиять на зачатие, беременность и роды. Он особенно важен для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет», – заключила специалист.
Что включает?
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья предусматривает два этапа. На первом для женщин проводится осмотр врачом – акушером-гинекологом, пальпация молочных желёз, а также инструментальные и лабораторные исследования. У мужчин осмотр ведёт врач-уролог или хирург.
Второй этап диспансеризации проводится по результатам первого для дополнительного обследования и при необходимости для уточнения диагноза.
Где пройти?
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья проводится бесплатно за счёт средств ОМС в той поликлинике, к которой человек прикреплён. Пройти обследование можно также в женской консультации.
Людям репродуктивного возраста необходимо проходить диспансеризацию, ведь чем раньше обнаружены репродуктивные проблемы, тем проще их решить.