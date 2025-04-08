С 7 по 13 апреля в России проходит Неделя продвижения здорового образа жизни.

Укрепление здоровья за счёт профилактических медосмотров и диспансеризации – одно из ключевых направлений здравоохранения РФ. Обследования бесплатные и доступные. Каждый, кто заботится о своём здоровье, проходит их ежегодно.С 2024 года эту программу расширили ещё одним направлением – скринингом для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья. Чем важен этот новый вид обследования, рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Владимирской области Наталья Денисова.Зачем проходить?Во многих странах, включая Россию, сейчас наблюдается спад рождаемости. По словам Натальи Денисовой, причин ухудшения репродуктивного здоровья населения много. Это образ жизни – гиподинамия, нерациональное питание, вредные привычки, стресс, а также различные инфекции, которые не были вовремя обнаружены и вылечены. Иногда причиной могут стать врождённые патологии. Многие такие недуги долгое время себя не проявляют – оба партнёра считают, что здоровы, а зачать ребёнка не получается. Поэтому регулярная диспансеризация репродуктивного здоровья – это первый шаг к решению проблемы бесплодия.«Новый вид диспансеризации проводится для того, чтобы выявить заболевания, способные негативно повлиять на зачатие, беременность и роды. Он особенно важен для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет», – заключила специалист.Что включает?Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья предусматривает два этапа. На первом для женщин проводится осмотр врачом – акушером-гинекологом, пальпация молочных желёз, а также инструментальные и лабораторные исследования. У мужчин осмотр ведёт врач-уролог или хирург.Второй этап диспансеризации проводится по результатам первого для дополнительного обследования и при необходимости для уточнения диагноза.Где пройти?Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья проводится бесплатно за счёт средств ОМС в той поликлинике, к которой человек прикреплён. Пройти обследование можно также в женской консультации.Людям репродуктивного возраста необходимо проходить диспансеризацию, ведь чем раньше обнаружены репродуктивные проблемы, тем проще их решить.