Пенсионеры Владимирской области, у которых график выплат приходится на 13 и 14 числа, получат деньги по обычному графику.

В связи с предстоящими длинными выходными в июне, график выплаты пенсий в России изменен. Депутат Госдумы Алексей Говырин в своем рассказал о порядке поступления денег пенсионерам. Так, владимирские пенсионеры, получающие выплаты через банки или Почту России, получат пенсии досрочно, 10 и 11 июня, если их обычная дата выплаты приходится на период с 10 по 12 июня включительно.Пенсионеры Владимирской области, у которых график выплат приходится на 13 и 14 числа, получат деньги по обычному графику. Если дата выплаты приходится на 15 июня, то пенсию доставят 13 или 14 июня.Исключение составляет почтовое отделение 600915 в Коврове (Владимирская область). В связи с кадровыми сложностями, часть обслуживаемого этим отделением населения получит пенсии за 15 июня уже в понедельник, 16 июня. Тем не менее, лично или по доверенности получить пенсию непосредственно на почте можно будет 14 и 15 июня.