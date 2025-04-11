Во Владимирскую спортшколу олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева приедут настоящие чемпионы. Знаменитые спортсмены пообщаются с воспитанниками и

Во Владимирскую спортшколу олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева приедут настоящие чемпионы. Знаменитые спортсмены пообщаются с воспитанниками и расскажут о своем пути к победам. Среди звездных гостей: четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, призер Олимпиады в Сиднее Алексей Бондаренко, чемпионка Игр в Сеуле Елена Шевченко, двукратная олимпийская чемпионка Елена Замолодчикова и победительница Игр в