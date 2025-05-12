Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

Во Владимире разгорелась серьезная трагедия. В микрорайоне Оргтруд вспыхнул многоквартирный дом №7 на улице Строителей. По информации МЧС, тревожный вызов поступил 11 мая в 18:22.На место происшествия оперативно прибыли 17 спасателей и 7 единиц техники. Сотрудники МЧС развернули масштабную операцию по спасению жильцов. Благодаря их слаженным действиям, из горящего дома были эвакуированы 28 человек, в том числе 10 детей.Одного из жильцов пожарным пришлось спасать с использованием специального оборудования. Героическими усилиями огонь был локализован и потушен на площади 20 квадратных метров. Причины пожара пока остаются невыясненными, их установлением занимаются дознаватели.