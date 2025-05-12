Они активно используют Telegram и создают фишинговые сайты, предлагая ответы к ОГЭ и ЕГЭ.

Злоумышленники активно используют Telegram и создают коварные фишинговые сайты, заманивая доверчивых пользователей обещаниями предоставить ответы к ОГЭ и ЕГЭ.Однако, под видом полезной информации, мошенники распространяют вредоносные файлы, которые, при их скачивании, позволяют им получить несанкционированный доступ к личным данным школьников и их родителей, а также к их электронным устройствам.Более того, те, кто решается оплатить сомнительные «ответы», рискуют стать жертвами безжалостного шантажа. Мошенники могут цинично обвинить их в финансировании нежелательной организации и потребовать дополнительные средства под угрозой разоблачения.Крайне важно помнить: все варианты и ответы к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ до момента проведения экзаменов надёжно зашифрованы и недоступны для скачивания или получения из неофициальных источников. Будьте внимательны и доверяйте только проверенной информации.