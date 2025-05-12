Местные жители высказывают опасения о возможном негативном влиянии водного туризма на культурное наследие и жизнь коренных суздальчан.

В Суздале Владимирской области ходят регулярные рейсы речных трамвайчиков по реке Каменка. Однако местные жители высказывают опасения о возможном негативном влиянии водного туризма на культурное наследие и жизнь коренных суздальчан, в частности в связи со строительством новых плотин, пишут «».На пресс-конференции губернатор Владимирской области Александр Авдеев заверил, что никакие действия, способные нанести ущерб жителям или памятникам культуры, не планируются. Он подчеркнул, что существующие плотины были построены квалифицированными специалистами еще в советское время, и изменений не будет.Губернатор также сообщил о планах перевода речного транспорта на электротягу, что сделает путешествия более экологичными и тихими. Однако для этого необходимо доработать соответствующую нормативную базу.