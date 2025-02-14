В городе запущен новый автобусный маршрут № 21С.

Во Владимире запущен новый автобусный маршрут № 21С, который соединит Суздальский проспект с улицей Почаевской (Рокадная дорога). В связи с этим власти приняли решение о запрете парковки на участке дороги от Арт-Холла (Северная, 2А) до начала Рпенского проезда с 1 марта. Об этом сообщает мэр Дмитрий Наумов.Здесь будут установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Это вызвано тем, что на отрезке всегда наблюдается большое количество припаркованных автомобилей, рядом расположены административные здания и Арт-Холл.Напомним, ранее мы писали, что