Авария произошла в Вязниковском районе в ночь с 15 на 16 июня.

В массовом ДТП на трассе М-7 в Вязниковском районе погибли три человека. Еще девять — получили травмы средней степени тяжести. Спасатели деблокировали пострадавших из минивэна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. Подробности — в материале .Виноват водитель автобуса?Авария произошла на 290-м километре федеральной трассы в ночь с 15 на 16 июня. Около 1.25 на участке столкнулись две легковушки, минивэн и автобус, который следовал по маршруту Москва — Чебоксары. В рейсовом транспорте находились 50 пассажиров. Об этом указали в прокуратуре Владимирской области.Все машины ехали в попутном направлении. На месте — страшная картина.В результате столкновения машины превратились в груду металлолома. Вся дорога оказались усыпана пластиком и стеклом. Рядом лежат личные вещи пассажиров.По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель рейсового автобуса.«Он совершил столкновение со стоящими на светофоре автомобилями», — добавили в надзорном ведомстве.Возбудили делоВсе погибшие и семеро из девяти пострадавших находились в минивэне. На машину пришелся удар максимальной силы. Никто из пассажиров рейсового автобуса не получил травмы.На месте работали сотрудники МЧС и полиции, следственно-оперативная группа, врачи скорой помощи, а также заместитель Вязниковского межрайонного прокурора Дмитрий Фещенко.Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). Виновнику аварии может грозить лишение свободы на срок до семи лет.Напомним, что в Судогодском районе на трассе М-7 во время праздников . Травмы получили четыре человека.