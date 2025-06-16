Мужчина, купивший гараж в 2024 году, столкнулся с отказами в подключении электричества.

Мужчина, купивший гараж в 2024 году, столкнулся с отказами в подключении электричества. Сетевая организация мотивировала это тем, что гараж ранее был подключен к сетям гаражного кооператива, о котором владелец не знал.Суд встал на сторону истца, указав, что он обратился как физическое лицо для бытовых нужд, а не для предпринимательской деятельности. В итоге, суд обязал сетевую компанию подключить электричество к гаражу и выплатить компенсацию в размере 5 тысяч рублей. Также был наложен штраф в 2500 рублей за отказ в добровольном удовлетворении требований.