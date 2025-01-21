Телефонные мошенники продолжают разводить владимирцев. Так, на прошлой неделе 71-летняя жительница областного центра перевела аферистам 2,3 миллиона рублей. Пожилая женщина поверила, что по

Телефонные мошенники продолжают разводить владимирцев. Так, на прошлой неделе 71-летняя жительница областного центра перевела аферистам 2,3 миллиона рублей. Пожилая женщина поверила, что по ее счету проводятся «сомнительные операции». Пытаясь спасти свои деньги, она их потеряла. Еще одна жительница Владимира аналогичным образом лишилась 2,6 миллионов рублей. Другая пенсионерка перевела на «безопасный счет» почти 3,2 миллиона рублей.