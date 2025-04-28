Авария произошла в 02:40 28 апреля трассе М-8 «Холмогоры». Автобус с туристами уже подъезжал к границе с Ярославской областью.

На трассе в Александровском районе Владимирской области в ночь с 27 на 28 апреля перевернулся туристический автобус, в нем находились 55 пассажиров. Пострадавшие оказались паломниками, которые следовали из Пскова в Кострому. Помощь медиков потребовалась 35 людям. Подробности — в материале .Туристы из Псковской областиВсе произошло в 02:40 ночи на трассе федеральной трассе М-8 «Холмогоры». Автобус с туристами уже подъезжал к границе с Ярославской областью. Однако водитель не справился с управлением, он резко съехал в кювет. В результате машина перевернулась. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.В этот момент в салоне автобуса находились 55 человек, включая одного ребенка. Пострадавшие — паломники из Костромской области.«Из них 17 госпитализированы: один пациент — в реанимацию (состояние тяжелое), остальные — в травмотделение (состояние пациентов оценивается как средней тяжести). Ребенок 11 лет осмотрен врачами, в медицинской помощи не нуждается», — уточнили в Министерстве здравоохранения по Владимирской области.Остальные пациенты обследованы медиками Александровской районной больницы, их временно разместили в дневном стационаре. Как уточнил губернатор Александр Авдеев, люди обеспечены питанием.«Благодарю команду Александровской районной больницы за чёткое реагирование», — добавил он.Возбуждено уголовное делоВ настоящий момент на месте ДТП работают правоохранительные органы. СУ СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело и начало расследование по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).Следователи проводят осмотр места ЧП, изымают документацию и т.д.Делом также заинтересовался глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин. Он ждет доклад о ходе расследования.