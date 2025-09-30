30 сентября, в 03:02 в поисково-спасательный отряд г. Коврова поступило сообщение о ДТП на ул. Кирова. Потребовалась помощь спасателей по деблокировке пострадавших. Об аварии сообщается на

30 сентября, в 03:02 в поисково-спасательный отряд г. Коврова поступило сообщение о ДТП на ул. Кирова. Потребовалась помощь спасателей по деблокировке пострадавших. Об аварии сообщается на странице «Заметки_Спасателя». На месте происшествия работали сотрудники пожарной охраны и Госавтоинспекции, медики скорой помощи. Предварительно, легковой автомобиль вылетел в лоб большегрузу. От удара кузов легковушки сильно деформировался. В салоне